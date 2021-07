Italia-Inghilterra, Caressa: “Sarà decisivo recuperare il pallone alto” (Di sabato 10 luglio 2021) Il conto alla rovescia per l’attesa finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra sta per terminare. Fabio Caressa, in un intervento negli studi di Sky Sport, ha parlato della possibile chiave di lettura del match: “È una partita che l’Italia deve giocare a riprenderla la palla più che a giocarla”. “Secondo me la fase decisiva Sarà la parte in cui noi andiamo a pressare – ha spiegato Caressa -. Perché se loro saltano il pressing e mettono in mostra la velocità di Sterling, o di chi giocherà a destra, e anche la capacità di Kane di venire a fare l’uno-due, magari possiamo andare in ... Leggi su sportface (Di sabato 10 luglio 2021) Il conto alla rovescia per l’attesa finale di Euro 2020 trasta per terminare. Fabio, in un intervento negli studi di Sky Sport, ha parlato della possibile chiave di lettura del match: “È una partita che l’deve giocare a riprenderla la palla più che a giocarla”. “Secondo me la fase decisivala parte in cui noi andiamo a pressare – ha spiegato-. Perché se loro saltano il pressing e mettono in mostra la velocità di Sterling, o di chi giocherà a destra, e anche la capacità di Kane di venire a fare l’uno-due, magari possiamo andare in ...

Advertising

antoguerrera : Il giornale indipendentista scozzese The National che tifa Italia. “Mancini, sei la nostra ultima speranza” Con… - EzioGreggio : Ecco l’arbitro di Italia-Inghilterra #ItaliaInghilterra #èluiononèlui - SkySport : ?? 'Andiamo a cantare l'inno ancora a Wembley' ? ??? ITALIA ?? INGHILTERRA ?? EURO 2020 - LA FINALE ??? Domenica 11 lugl… - settembrina : RT @fallingptn: DOMANI SERA ITALIA INGHILTERRA QUINDI METTIAMO IL GATTO MAGICO PER FAR VINCERE L’ITALIA - liberenotizie : Berrettini-Djokovic a Wimbledon, Italia-Inghilterra a Euro 2020: doppia finale. Adnkronos - ultimora -