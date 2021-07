Advertising

FcInterNewsit : Denzel Dumfries, certezze dall’Olanda: “Andrà all’Inter, rimpiazzerà lui Hakimi” - sportli26181512 : Inter, le certezze dietro: Skriniar-De Vrij-Bastoni sempre più forti e... 'ricchi': Inter, le certezze dietro: Skri… - Gazzetta_it : Le certezze dietro: Skriniar-DeVrij-Bastoni sempre più forti e... 'ricchi' #Inter - matteoturchetti : @MassimoBenesse1 @nonleggerlo Bordata??!? Perché hai certezze che l'Inter non rivinca lo scudetto? - saveriocamba : @ArcangeliPietro @ItsCreepyGuy Quali sarebbero i dati? Nessuno conosce con certezza le cifre degli accordi tra Mil… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter certezze

La Gazzetta dello Sport

E dire che solamente un anno fa, la vera certezza era una: l'olandese in mezzo. L'amico alla sua destra era quasi un esubero e si sperava in un rilancio decisivo del Tottenham di Mourinho, l'altro un ...L'di queste giornate vive di tante speranze e poche, la peggiore delle condizioni non solo per programmare il futuro, esercizio arduo vista la complessità della situazione globale in ...L'Inter sta cercando di definire l'ultima amichevole che precede la nuova stagione. Le amichevoli partiranno il 17 luglio, contro il Lugano. Poi ci sarà il trasferimento negli States per la Florida Cu ...Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky per svelare i dettagli dell'offerta del Galatasaray al Napoli per Mario Rui.