Il trucco per attivare le funzioni nascoste di Google Chrome: vedrai quanto cambia (Di sabato 10 luglio 2021) Nuove funzionalità in arrivo per Google Chrome, sempre di più il browser per eccellenza più usato dagli utenti del web, che ben presto introdurrà nuovi widget e buoni pulsanti personalizzati e personalizzabili per facilitare l’esperienza di navigazione dell’utente finale. Chrome Canary su smartphone (Adobe Stock)Una di queste è sicuramente la barra di navigazione, la prima in ordine di tempo ad essere rilasciata a breve dal colosso di Mountain View, che permetterà agli internauti di vivere un’esperienza di navigazione nelle ricerche Google molto più interessante e veloce. Permetterà infatti di scorrere tra le varie fonti ... Leggi su computermagazine (Di sabato 10 luglio 2021) Nuove funzionalità in arrivo per, sempre di più il browser per eccellenza più usato dagli utenti del web, che ben presto introdurrà nuovi widget e buoni pulsanti personalizzati e personalizzabili per facilitare l’esperienza di navigazione dell’utente finale.Canary su smartphone (Adobe Stock)Una di queste è sicuramente la barra di navigazione, la prima in ordine di tempo ad essere rilasciata a breve dal colosso di Mountain View, che permetterà agli internauti di vivere un’esperienza di navigazione nelle ricerchemolto più interessante e veloce. Permetterà infatti di scorrere tra le varie fonti ...

Advertising

vane1dboys : buongiornoo, ho fatto un incubo, quindi nel mentre che mi trucco sto ascoltando zayn per calmarmi, voi che fate? - wltshop : Base per il Trucco in Polvere Infallible 24h Fresh Wear L'Oreal Make Up 180 (9 g) è ciò che ti serve per esaltare a… - wltshop : Base per Trucco Fluida Dream Urban Cover Maybelline 128-warm nude Spf 50 (30 ml) è ciò che ti serve per esaltare al… - MrOfferta : #offerte #offerteamazon #offertelampo HOCOSY Specchio per Trucco a LED, Specchio per Trucco Ricaricabile A soli 4… - PortaleOfferte : ?? Auxmir Specchio Trucco con Luci 20 LED Specchio da Tavolo con Ingranditore 10X ?? a soli 8,99€ invece di: 24,99€… -