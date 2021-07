Igor | “Voglio giocare quante più partite possibili con la Fiorentina Ecco i miei obiettivi”

(Di sabato 10 luglio 2021)Julio dos Santos de Paulo, noto semplicemente come, difensore della, ha rilasciato un’intervista a TNT Brasil dove si è soffermato sulla sua esperienza con la maglia viola e sulle sue ambizioni future. “Fin dalla scorsa stagione ho in testa che questo deve essere il mio anno.piùpossibile. Ho degli, ho dei sogni da realizzare, quindi questa deve essere la stagione in cui lo faccio. Mi sono allenato molto già durante le vacanze per prepararmi il più possibile. Muoio dalla voglia di vedere cosa ...

Advertising

violanews : Il difensore brasiliano della Fiorentina è già super-carico - Fiorentinanews : Igor: 'Questo deve essere la mia stagione, voglio giocare il più possibile. Ho dei sogni da realizzare...'… - Igor_rsn : e ma io faccio quello che voglio …si certo okkey ci mancherebbe ..ma hai stracciato gli zebedei .. - ghio_igor : RT @NeroSire: @stefano_cortesi @longagnani @cavalierebianc5 Non si ragiona così. Io voglio il meglio: @Pres_Casellati ?? - tu12360 : RT @arcoirissonrien: “Non voglio perderti” One shot (Carligor) - - - #Carligor #CarloxIgor #CarloGambino #Carlo #Igor h… -

Ultime Notizie dalla rete : Igor Voglio

ha parlato a TnT Sports Brasil della nuova stagione con la maglia della Fiorentina: le parole del difensoreha parlato a TnT Sports Brasil della nuova stagione con la maglia della Fiorentina che vuole vivere da protagonista assoluto. "Sono mesi che penso a questa stagione, sono consapevole che per me ...Risponde cosìGelarda alla ragazza marocchina aggredita sull'autobus a Palermo, che ha rifiutato la sua solidarietà . 'La Lega non alimenta odio, e mi dispiace che la signora generalizzi ...Intervistato da TnT Sports Brasil, il difensore della Fiorentina Igor ha parlato così: "Fin dalla scorsa stagione ho in testa che questo deve essere il mio anno. Voglio giocare quante più ...Mi sono allenato molto anche in vacanza, voglio farmi trovare pronto. Non vedo l’ora di capire e vedere come andrà quest’anno. Le tante partenze in squadra? Ovviamente dispiace e dovremo ricordarci ...