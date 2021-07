Gran Trail Courmayeur, corridore si accascia e muore poco dopo la partenza (Di sabato 10 luglio 2021) Un concorrente del Gran Trail Courmayeur si è accasciato qualche centinaio di metri dopo la partenza ed è morto. I soccorsi sono stati immediati, ma non c'è stato nulla da fare. E' accaduto una decina ... Leggi su gazzetta (Di sabato 10 luglio 2021) Un concorrente delsi èto qualche centinaio di metrilaed è morto. I soccorsi sono stati immediati, ma non c'è stato nulla da fare. E' accaduto una decina ...

