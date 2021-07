Giulia Salemi | gaffe incredibile su Raffaella Carrà e il web la massacra

(Di sabato 10 luglio 2021) Conosciamo tuttiper essere una nota influencer e per aver preso parte per ben due volte al Grande Fratello vip. Proprio nell’ultima edizione del reality di Canale 5,ha trovato l’amore e si è fidanzata con un altro ex gieffino, ovvero Pierpaolo Pretelli. Se inizialmente la loro storia aveva fatto parecchio dubitare, adesso una volta usciti dalla casa sembra che siano riusciti a convincere tutti che il loro è sicuramente un amore vero e sincero.e Pierpaolo stanno insieme Infatti da diversi mesi e sembrano essere sempre più affiatati. Sono molto spesso attivi sui social network dove ...

GiuliaSalemi93 : Oggi ho fatto una chiacchierata con Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri. Mi sono dimenticata di dirvelo ?? Se volet… - Annarosamancin1 : RT @federica_paparo: Troppo orgogliosa e felice per Giulia e i traguardi che sta raggiungendo. Salotto Salemi. Ha la sua linea di costumi… - PasqualeMarro : #AriadnaRomero, ex di #Pretelli, sbotta e parla di #GiuliaSalemi - nancygbabbalea : RT @Ylenia49181619: 'Giulia Salemi dirompente e determinata; sempre e comunque se stessa' ??#prelemi - Ylenia49181619 : 'Giulia Salemi dirompente e determinata; sempre e comunque se stessa' ??#prelemi -

Bufera sue la sua dedica a Raffaella Carrà via Twitter : le parole dell'ex gieffina hanno scatenato un'ondata di indignazione che, in queste ore, si è fatta sempre più dirompente. Non è piaciuta, ..., tweet per Raffaella Carrà e polemica/ "Devi rispettare i morti" Povia contro ddl Zan: 'Volete colonizzare ideologicamente la testa dei bambini' Povia insiste nella sua disamina sul ddl ...Conosciamo tutti Giulia Salemi per essere una nota influencer e per aver preso parte per ben due volte al Grande Fratello vip. Proprio nell'ultima edizione del reality di Canale 5, Giulia ha trovato l ...Il post su Twitter di Giulia Salemi dedicato a Raffaella Carrà non è stato visto di buon occhio da tutti i suoi fan ...