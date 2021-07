Ginecologa sparita, allontanato il "sovrano illuminato" (Di sabato 10 luglio 2021) Le ultime mail di Sara Pedri e le accuse ai responsabili. Trasferiti il direttore di ostetricia e ginecologia e un altro dirigente medico Leggi su ilgiornale (Di sabato 10 luglio 2021) Le ultime mail di Sara Pedri e le accuse ai responsabili. Trasferiti il direttore di ostetricia e ginecologia e un altro dirigente medico

Advertising

RenzoSoldani : RT @Open_gol: La ginecologa forlivese di 31 anni è sparita lo scorso 4 marzo dopo essersi dimessa dall’Ospedale di Trento - Open_gol : La ginecologa forlivese di 31 anni è sparita lo scorso 4 marzo dopo essersi dimessa dall’Ospedale di Trento - Italia_Notizie : Sara Pedri, la ginecologa sparita e il sistema punitivo che regnava in ospedale - FrancescoBlotto : RT @Corriere: Sara Pedri, la ginecologa sparita, e quel sistema punitivo che regnava in ospedale a Trento - michelataxistro : RT @Corriere: Sara Pedri, la ginecologa sparita, e quel sistema punitivo che regnava in ospedale a T... -