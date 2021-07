Gabriel Jesus ma non solo | la lista della Juve in attacco | tutti i nomi

Advertising

STEFainte : @beppeinterista Gabriel jesus espulso ha la stessa quota madonna che geni del calcio che sono - Lodamarco1 : RT @TuttoMercatoWeb: Juventus, Gabriel Jesus resta l'obiettivo in attacco. Ma Allegri apprezza anche l'ex Kean - TuttoMercatoWeb : Juventus, Gabriel Jesus resta l'obiettivo in attacco. Ma Allegri apprezza anche l'ex Kean - ilbianconerocom : Juve, il piano per l'attacco: Gabriel Jesus è ancora il preferito di Allegri, ma Kean... - Dalla_SerieA : Juve e Allegri, strategie per l'attacco: Gabriel Jesus il favorito - -

Ultime Notizie dalla rete : Gabriel Jesus

Sky Sport

LE SCELTE DI TITE Per Tite le scelte nelle probabili formazioni di Argentina Brasile dovrebbero essere meno complesse:è ancora squalificato, dunque è ballottaggio tra Firmino e ...Ma mi sbilancio nel modo contrario e vado sul 2 - 1 per il Brasile, nonostante non ci sarà, che sconta l'espulsione per il brutto fallo su Mena del Perù. Il 2 - 1 per i verde - oro si ...La Juventus è alla ricerca di un nuovo attaccante. Saranno pochi i rinforzi per Massimiliano Allegri ma mirati. C'è bisogno di un nuovo attaccante e stando a quanto riferito da Tuttosport in cima alla ...Probabili formazioni Argentina Brasile: le quote per il pronostico e le scelte dei due CT per la finale di Copa America 2021, un match straordinario.