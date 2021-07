Furto in chiesa, ruba i soldi delle offerte: nei vestiti un coltello da 17 centimetri (Di sabato 10 luglio 2021) I carabinieri della stazione di Fabriano hanno denunciato un 30enne campano, residente fuori regione, per possesso di armi e Furto in chiesa. Le indagini si sono concluse nei giorni scorsi. Tutto è ... Leggi su anconatoday (Di sabato 10 luglio 2021) I carabinieri della stazione di Fabriano hanno denunciato un 30enne campano, residente fuori regione, per possesso di armi ein. Le indagini si sono concluse nei giorni scorsi. Tutto è ...

