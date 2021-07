Euro2020, Salvini: “Spero di inginocchiarmi non prima, come qualcuno vorrebbe, ma alla fine della partita” (Di sabato 10 luglio 2021) “Domani alle 21, davanti alla tv, Spero di inginocchiarmi non prima, come vorrebbe qualcuno, ma alla fine della partita. Speriamo di portarla a casa”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini intervento in Versilia, a Lido di Camaiore (Lucca), ai gazebo per la raccolta firme per i referendum sulla giustizia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) “Domani alle 21, davantitv,dinon, ma. Speriamo di portarla a casa”. Lo ha detto il leaderLega Matteointervento in Versilia, a Lido di Camaiore (Lucca), ai gazebo per la raccolta firme per i referendum sulla giustizia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

