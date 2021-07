DIRETTA Tour de France 2021 LIVE: Mollema fa sua la tappa, balzo in classifica di Martin. Cattaneo rosicchia oltre 4 minuti! (Di sabato 10 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA classifica GENERALE DEL Tour DE France 17.04 Il grande salto in classifica generale di Guillaume Martin porta il Francese in seconda posizione, scalzando dal podio Jonas Vingegaard. 17.03 Anche Mattia Cattaneo dovrebbe essere entrato nella top 10 della classifica generale del Tour de France. Davvero bravissimo il bergamasco. 17.01 Ancora un chilometro e mezzo per il gruppo maglia gialla che arriva con gli uomini della UAE-Emirates in ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALAGENERALE DELDE17.04 Il grande salto ingenerale di Guillaumeporta ilse in seconda posizione, scalzando dal podio Jonas Vingegaard. 17.03 Anche Mattiadovrebbe essere entrato nella top 10 dellagenerale delde. Davvero bravissimo il bergamasco. 17.01 Ancora un chilometro e mezzo per il gruppo maglia gialla che arriva con gli uomini della UAE-Emirates in ...

