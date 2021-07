Denise Pipitone | Nuzzi su tutte le furie a Quarto Grado | ecco cosa ha scoperto dalle intercettazioni

Leggi su cityroma

(Di sabato 10 luglio 2021) Gianluiginon ci sta e sbotta in trasmissione. Lesulasciano il presentatore allibito e perplesso.è successo Gianluigi(Instagram)E’ indignato e non lo nasconde, lui di solito notoriamente dai nervi di ferro, vuoi anche per le ultime vicissitudini della trasmissione Mediaset. E’ accaduto ieri, durante la puntata di, programma dedicato alla cronaca nera in onda su Rete4 e condotto da Gianluigi. Il giornalista da tempo si occupa ...