Ciccone | serve unità di intenti nel centrodestra

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 10 luglio 2021) Avvocato, come intende interpretare questo nuovo incarico di vice coordinatore vicario di Forza Italia, con quali obiettivi? Quello prioritario sarà senza dubbio di aprire il partito a nuove energie e giovani risorse. Nel nostro territorio esiste una consistente parte di cittadini che non si sente rappresentata politicamente. Un elettorato di area moderata che fa fatica a riconoscersi nelle forze in campo e anche molti cittadini che avevano riposto fiducia in nuovi partiti e movimenti, per esempio il M5S, che sono rimasti delusi e che rischiamo di vedere sempre più lontani dalla politica. Teme una progressiva disaffezione e anche un abbassamento delle quote di ...