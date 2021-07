Chiellini, domani in campo con cuore caldo e mente fredda (Di sabato 10 luglio 2021) "Senza un cuore caldo non sopravvivi a un match a Wembley contro l'Inghilterra. Ma domani servirà anche testa fredda per andare ad osare, e per i momenti in cui bisognerà essere lucidi e avere la ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 10 luglio 2021) "Senza unnon sopravvivi a un match a Wembley contro l'Inghilterra. Maservirà anche testaper andare ad osare, e per i momenti in cui bisognerà essere lucidi e avere la ...

Advertising

ZZiliani : Domani in #ItaliaInghilterra ci sarà anche la sfida nella sfida tra i due difensori specialisti in gomitate in facc… - forumJuventus : Bonucci pre #ItaliaSpagna: 'Morata tra i migliori al mondo, per fortuna durante l'anno ce l'ho in squadra', Mancini… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Chiellini, domani in campo con cuore caldo e mente fredda: (ANSA) - ROMA, 10 LUG - 'Senza un cuore… - Antonio_Tatti_ : RT @NonSoloJuve: ??”Una fortuna giocare partite come quella di domani, ma fa bene il mister a sdrammatizzare. #Kane? Giocatore fisico e tecn… - Antonio_Tatti_ : RT @marcoconterio: ???? #Chiellini da Wembley 'Harry Kane è straordinario, ne ho parlato tante volte con Paratici. Adesso se lo godrà lui al… -