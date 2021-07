Cannes 2021, passioni lesbo sado-maso consumate in un convento per Benedetta e mondi immaginifici per Re Granchio e Piccolo Corpo (Di sabato 10 luglio 2021) Proviamo a immaginare un dildo ricavato da una piccola scultura lignea della Vergine Maria. Ma anche una grande statua della Madonna che cade sopra una bimba adagiando la mammella scoperta nella bocca dell’innocente sottostante. E ancora una giovane madre superiora mitomane che si dice incaricata da Cristo in persona di salvare il mondo. Fino, ça va sans dire, a una passione lesbica sado-masochista che si consuma in un convento toscano di monache che lo abitano perché costrette, nell’ambito di un contesto ecclesiastico tardo 17° secolo in cui tutto regna tranne la fede cristiana. Il tutto raccontato in chiave di magniloquenza trash, fra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) Proviamo a immaginare un dildo ricavato da una piccola scultura lignea della Vergine Maria. Ma anche una grande statua della Madonna che cade sopra una bimba adagiando la mammella scoperta nella bocca dell’innocente sottostante. E ancora una giovane madre superiora mitomane che si dice incaricata da Cristo in persona di salvare il mondo. Fino, ça va sans dire, a una passione lesbicachista che si consuma in untoscano di monache che lo abitano perché costrette, nell’ambito di un contesto ecclesiastico tardo 17° secolo in cui tutto regna tranne la fede cristiana. Il tutto raccontato in chiave di magniloquenza trash, fra ...

FQMagazineit : Cannes 2021, passioni lesbo sado-maso consumate in un convento per Benedetta e mondi immaginifici per Re Granchio e… - CineFacts_ : Tra i film più attesi del Festival c'era #Benedetta, nunxploitation pruriginoso ambientato in un convento del XVII… - OnlyPopPlease1 : RT @IOdonna: Oggi a Cannes arriva Sean Penn con la figlia Dylan e rivedremo Catherine Deneuve dopo tre anni di assenza - MariaMusto19 : RT @IOdonna: Oggi a Cannes arriva Sean Penn con la figlia Dylan e rivedremo Catherine Deneuve dopo tre anni di assenza - Artventuno : #Rai , poteva andare peggio. Per citare il rinomato regista in concorso a #Cannes, Fuortes e Soldi dite qualcosa, q… -