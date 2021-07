Boban: «Ridicolo pensare che l’Uefa favorisca l’Inghilterra come ricompensa per lo stop alla Superlega». (Di sabato 10 luglio 2021) La Gazzetta dello Sport intervista Zvone Boban, responsabile del calcio Uefa. Respinge con forza le illazioni per cui la Uefa voglia favorire l’Inghilterra per ricompensare Boris Johnson dell’aiuto offerto contro la Superlega. «Mi viene da ridere. Ridicolo solo pensare che l’Uefa favorisca una squadra. Teorie cospirazioniste e dietrologia sono sempre esistite, ma chi vive il calcio sa che sarà una finale pulita». Sull’Italia di Mancini: «La qualità generale non è quella delle migliori Italie. Ma qui è il capolavoro di Mancini. E i giocatori hanno ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 luglio 2021) La Gazzetta dello Sport intervista Zvone, responsabile del calcio Uefa. Respinge con forza le illazioni per cui la Uefa voglia favorireper ricomBoris Johnson dell’aiuto offerto contro la. «Mi viene da ridere.solocheuna squadra. Teorie cospirazioniste e dietrologia sono sempre esistite, ma chi vive il calcio sa che sarà una finale pulita». Sull’Italia di Mancini: «La qualità generale non è quella delle migliori Italie. Ma qui è il capolavoro di Mancini. E i giocatori hanno ...

