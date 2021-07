"Black Widow", tanta azione e alcuni momenti memorabili (Di sabato 10 luglio 2021) Black Widow Al cinema. Con Scarlett Johansson, Florence Pugh e Rachel Weisz. Regia di Cate Shortland. Produzione USA 2020. Durata: 2 ore e 3 minuti LA TRAMA Un film tutto suo per Black Widow, peronsaggio della Marvel finora comparso in tutti i film della serie Avengers, ma con poco spazio fra i vari Iron Man e Capitan America. Anzi per la verità deceduta nell'episodio "Endgame". Qui è viva e vegeta e dimissionaria dagli Avengers. Ora. a piede libero, è alla ricerca del suo passato. Vent'anni prima fuggì dagli Stati Uniti assieme ai genitori, spie sovietiche. Ora li ritrova e soprattutto ritrova il loro capo, un turpe ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021)Al cinema. Con Scarlett Johansson, Florence Pugh e Rachel Weisz. Regia di Cate Shortland. Produzione USA 2020. Durata: 2 ore e 3 minuti LA TRAMA Un film tutto suo per, peronsaggio della Marvel finora comparso in tutti i film della serie Avengers, ma con poco spazio fra i vari Iron Man e Capitan America. Anzi per la verità deceduta nell'episodio "Endgame". Qui è viva e vegeta e dimissionaria dagli Avengers. Ora. a piede libero, è alla ricerca del suo passato. Vent'anni prima fuggì dagli Stati Uniti assieme ai genitori, spie sovietiche. Ora li ritrova e soprattutto ritrova il loro capo, un turpe ...

Advertising

bombelli00 : RT @somespells: ma ci pensate che questa settimana abbiamo avuto il quinto episodio di loki, black widow e anchen il trailer di what if? mc… - W4NDAV1SlON : @slaccialaccia pur io, nulla volevo iniziare il re-watch di tvd prima di andare a vedere black widow - XTHET1DE : RT @Crocix404: quando leggo ' Black widow spoiler' e il mio cervello deve capire in quel piccolissimo secondo se rovinarmi tutto il film fa… - WINTERJEDII : RT @brooklynabooo: il cast di black widow composto praticamente per il 99% da donne e c'è gente che ha il coraggio di dire che non è uno de… - ultwheebyuI : Bene sono al cinema in attesa che inizi black widow ?? -