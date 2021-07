Bimbo 5 anni risucchiato da bocchettone piscina | è grave

(Di sabato 10 luglio 2021) Un bambino di 5è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Perrino di Brindisi dopo essere statoe rimasto incastrato in uno dei bocchettoni dell'acqua delladi un ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Gallipoli, bimbo di 5 anni risucchiato da bocchettone piscina: è grave #gallipoli - rtl1025 : ?? Un bambino di 12 anni è morto dopo che gli è caduta in testa la porta del campetto di calcio dove stava giocando… - Agenzia_Ansa : Bimbo prodigio della fisica, a 11 anni si laurea ad Anversa. Il belga Laurent Simons ha terminato gli studi in un a… - GiovannaSandr16 : RT @Bluefidel47: I vaccini che un bimbo riceve all'età di 12 anni. Criminali. Ora il loro sogno di vendere le medicine ai sani, si sta avv… - Ultron65 : RT @RadioSavana: Educatrice: 'Hai mai visto una famiglia con due padri?' Un bimbo molto confuso dal racconto risponde: 'È un po' strano!' C… -

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo anni

Un bambino di 5è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Perrino di Brindisi dopo essere stato ... Ilè stato inizialmente ricoverato all'ospedale di Gallipoli e poi, per l'...Undi 5è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Perrino di Brindisi dopo essere stato risucchiato e rimasto incastrato in uno dei bocchettoni dell'acqua della piscina di un parco ...A Marina di Camerota nel Cilento è stata sfiorata la tragedia. Una bambina di soli tre anni è stata salvata da un infermiere.Un bambino di 5 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale ... Bisognerà verificare se si siano spostate accidentalmente. Il bimbo è stato inizialmente ricoverato all'ospedale di ...