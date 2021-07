“Bergamo in Azione”: il partito di Carlo Calenda si presenta (Di sabato 10 luglio 2021) Il Coordinamento Provinciale di Bergamo in Azione, al lavoro lontano dai riflettori, si è mosso in questi mesi per creare una squadra compatta, coesa e presente sul territorio della Provincia di Bergamo. “Vogliamo offrire ai cittadini e alla politica un modo nuovo di lavorare, mettendo la competenza, l’analisi e l’arte di governo al primo posto” dichiarano i responsabili territoriali che proseguono “ci siamo dati un’organizzAzione per lavorare al meglio, ma che sia snella e svincolata da antiche logiche partitiche difficili da comprendere”. Il Responsabile provinciale Enrico Zucchi ha commentato: ... Leggi su bergamonews (Di sabato 10 luglio 2021) Il Coordinamento Provinciale diin, al lavoro lontano dai riflettori, si è mosso in questi mesi per creare una squadra compatta, coesa e presente sul territorio della Provincia di. “Vogliamo offrire ai cittadini e alla politica un modo nuovo di lavorare, mettendo la competenza, l’analisi e l’arte di governo al primo posto” dichiarano i responsabili territoriali che proseguono “ci siamo dati un’organizzper lavorare al meglio, ma che sia snella e svincolata da antiche logiche partitiche difficili da comprendere”. Il Responsabile provinciale Enrico Zucchi ha commentato: ...

Advertising

CRIGrandate : RT @crocerossa: 'Un gesto vile che ha danneggiato due mezzi pronti per servire la comunità. Esprimo solidarietà ai volontari e condanno i r… - rosariovalastro : RT @crocerossa: 'Un gesto vile che ha danneggiato due mezzi pronti per servire la comunità. Esprimo solidarietà ai volontari e condanno i r… - CroceModena : RT @crocerossa: 'Un gesto vile che ha danneggiato due mezzi pronti per servire la comunità. Esprimo solidarietà ai volontari e condanno i r… - Raindog2704 : RT @crocerossa: 'Un gesto vile che ha danneggiato due mezzi pronti per servire la comunità. Esprimo solidarietà ai volontari e condanno i r… - sofertweets : RT @crocerossa: 'Un gesto vile che ha danneggiato due mezzi pronti per servire la comunità. Esprimo solidarietà ai volontari e condanno i r… -