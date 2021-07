Antonella Elia | il retroscena sulla lite con Samantha De Grenet

Advertising

ElisaDiGiacomo : Antonella Elia, retroscena sulla lite al GF Vip con de Grenet: 'Cosa suggerita' - ___coldplayer : RT @neodie: E a un certo punto la Elia dà uno spintone alla Pellegrino e le dice “E tu cosa sei deficiente sei una falsa ipocrita!” allora… - GossipItalia3 : Antonella Elia contro Lele Mora: “Mi ha spremuta come un limone” #gossipitalianews - Marco_p3 : Non credo riuscirò mai a pensare qualcosa di negativo su Antonella Elia, semplicemente perché ha una storia persona… - zazoomblog : Antonella Elia torna sulla De Grenet: “Mi è stato suggerito” il retroscena - #Antonella #torna #sulla #Grenet: -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Elia

è la nota showgirl, la quale in questi ultimi anni è stata particolarmente al centro del gossip e sotto i riflettori dopo la sua partecipazione al Grande Fratello vip. In realtà poi, ...è la nota showgirl, la quale in questi ultimi anni è stata particolarmente al centro del gossip e sotto i riflettori dopo la sua partecipazione al Grande Fratello vip. In realtà poi, ...Venerdì 9 luglio, Antonella Elia è stata ospite della trasmissione "Belve" su Rai 2. Durante l'intervista rilasciata alla conduttrice Francesca Fagnani, la showgirl piemontese è tornata a ...Antonella Elia è la showgirl italiana che più di altre ha costruito la sua fama su una maschera ben precisa: quella della “bionda svampita” che al giorno d’oggi sarebbe decisamente anacronistica. Ne ...