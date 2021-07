Variante Delta, terza dose vaccino covid non serve in Usa (Di venerdì 9 luglio 2021) Le persone completamente vaccinate contro covid-19 in Usa non hanno bisogno di una terza dose di vaccino. Le due dosi di vaccino garantiscono protezione dalla Variante Delta. “Siamo pronti per dosi di richiamo” eventuali, “se e quando la scienza dimostrerà che sono necessarie”. Lo hanno precisato in una dichiarazione congiunta la Food and Drug Administration (Fda) e i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) americani. Pfizer e BioNTech hanno annunciato l’intenzione di chiedere alla Fda il via libera a una terza dose di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 9 luglio 2021) Le persone completamente vaccinate contro-19 in Usa non hanno bisogno di unadi. Le due dosi digarantiscono protezione dalla. “Siamo pronti per dosi di richiamo” eventuali, “se e quando la scienza dimostrerà che sono necessarie”. Lo hanno precisato in una dichiarazione congiunta la Food and Drug Administration (Fda) e i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) americani. Pfizer e BioNTech hanno annunciato l’intenzione di chiedere alla Fda il via libera a unadi ...

