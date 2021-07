Variante Delta, circolazione in crescita in Italia. Risalgono indice Rt (0,66) e incidenza, 8 Regioni a "rischio moderato" (Di venerdì 9 luglio 2021) Risale, anche se di poco, il valore dell'Rt nazionale a 0.66 rispetto allo 0.63 della settimana scorsa e dell'incidenza dei casi di Covid in Italia che arriva ad 11 ogni 100 mila abitanti,... Leggi su ilmattino (Di venerdì 9 luglio 2021) Risale, anche se di poco, il valore dell'Rt nazionale a 0.66 rispetto allo 0.63 della settimana scorsa e dell'dei casi di Covid inche arriva ad 11 ogni 100 mila abitanti,...

Advertising

ladyonorato : Su 117 morti “con” variante Delta, 19 erano inoculati con una dose, 50 con due dosi, 44 non erano inoculati. Neppu… - petergomezblog : Vaccini, l’allarme di Gimbe: “Quasi 6 milioni di over 60 a rischio variante Delta. Serve una strategia per chiamare… - petergomezblog : Variante Delta, appello di 122 scienziati a Johnson: “Togliere tutte le restrizioni è un esperimento pericoloso e i… - Kmetro0_eu : Europa: Variante Delta, aumentano i contagi: ecco le zone rosse - zazoomblog : Covid Francia variante Delta nel 50% dei nuovi contagi - #Covid #Francia #variante #Delta -