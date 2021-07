Una Vita, anticipazioni 10 luglio pomeriggio: Armando affronta Felicia per Maite (Di venerdì 9 luglio 2021) Una Vita, anticipazioni 10 luglio pomeriggio: che personaggi vedremo nella puntata di sabato? Susana scopre la verità su Maite Mentre sappiamo che Armando ha già scoperto che Maite è in carcere, Susana non ne è ancora al corrente. Lo apprende casualmente e la reazione è scontata. Una Vita, anticipazioni 10 luglio: Armando s’infuria con Felicia Dopo essere stato da Maite, Armando si reca da Felicia. Sospetta che sia dietro al guaio in cui ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 9 luglio 2021) Una10: che personaggi vedremo nella puntata di sabato? Susana scopre la verità suMentre sappiamo cheha già scoperto cheè in carcere, Susana non ne è ancora al corrente. Lo apprende casualmente e la reazione è scontata. Una10s’infuria conDopo essere stato dasi reca da. Sospetta che sia dietro al guaio in cui ...

