Ufficiale: Sporting CP, arriva Ruben Vinagre in prestito (Di venerdì 9 luglio 2021) È Ufficiale, Ruben Vinagre è un nuovo calciatore dello Sporting CP. Il terzino portoghese, dopo i sei mesi trascorsi in prestito al Famalicao, lascia nuovamente il Wolverhampton con la stessa formula fino al termine della stagione. A renderlo noto è la società inglese tramite un post di arrivederci su Twitter. Wolves su Twitter: “Good luck at @SportingCP en, Ruben! Ruben Vinagre has joined the Liga Nos champions on loan for the 21/22 season. ” / Twitter Foto: Twitter Wolverhampton L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 luglio 2021) Èè un nuovo calciatore delloCP. Il terzino portoghese, dopo i sei mesi trascorsi inal Famalicao, lascia nuovamente il Wolverhampton con la stessa formula fino al termine della stagione. A renderlo noto è la società inglese tramite un post di arrivederci su Twitter. Wolves su Twitter: “Good luck at @CP en,has joined the Liga Nos champions on loan for the 21/22 season. ” / Twitter Foto: Twitter Wolverhampton L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

