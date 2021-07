Trofeo Bindi | PadelArtisti | i giocatori Vip della seconda tappa

(Di venerdì 9 luglio 2021) Appuntamento in Sicilia, nella splendida cornice del Pollina Premium Resort, dal 12 al 15 Luglio con ladel, evento benefico targatoIl, il primo giocato dalla, la formazione di personaggitv, dello spettacolo e dello sport che scende in campo per disputare competizioni in favore di cause benefiche, giunge alla sua. Dopo lo straordinario successo del debutto in Versilia, vinto dalla coppia Mara Santangelo – ...

Advertising

madonielive : AL POLLINA PREMIUM RESORT, LA SECONDA TAPPA DEL TROFEO BINDI PADELARTISTI -

Ultime Notizie dalla rete : Trofeo Bindi

Agenzia askanews

...Mainardi nel martello e Giacomo Giovinazzo negli 80m con la rappresentativa della Toscana al... In gara a Prato sulla stessa distanza Marcoche taglia il traguardo in 2'02″84 , mentre ...... ed è per questo motivo che nasce ufficialmente la PadelArtisti, la cui presentazione avrà luogo il 18, 19 e 20 giugno 2021 in Versilia in occasione del 'Padel, Artisti e Padelle - 1mo'. ...Roma, 9 lug. (askanews) - Il Trofeo Bindi, il primo giocato dalla PadelArtisti, la formazione di personaggi della tv, dello spettacolo e dello sport che scende in campo per disputare competizioni in f ...Archiviata con successo la prima edizione del Primo Trofeo Bindi della PadelArtisti, si pensa già al bis: la Sicilia in pole ...