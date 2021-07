Tokyo 2020, regolamento golf: come funziona, tutto quello che c’è da sapere (Di venerdì 9 luglio 2021) Il regolamento del golf alle Olimpiadi di Tokyo 2020, con tutte le informazioni necessarie per seguire i tornei che assegneranno le medaglie. Il format di gioco sarà analogo sia al maschile che al femminile, con 60 uomini e altrettante donne in campo per quattro giri da 18 buche ciascuno in formula stroke play. L’obiettivo è quindi quello di chiudere ogni buca nel minor numero possibile di colpi, scendendo così “sotto al par” del campo. Per l’Italia saranno in campo Guido Migliozzi e Francesco Molinari nel torneo maschile, mentre in quello femminile a rappresentare i colori azzurri saranno ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 luglio 2021) Ildelalle Olimpiadi di, con tutte le informazioni necessarie per seguire i tornei che assegneranno le medaglie. Il format di gioco sarà analogo sia al maschile che al femminile, con 60 uomini e altrettante donne in campo per quattro giri da 18 buche ciascuno in formula stroke play. L’obiettivo è quindidi chiudere ogni buca nel minor numero possibile di colpi, scendendo così “sotto al par” del campo. Per l’Italia saranno in campo Guido Migliozzi e Francesco Molinari nel torneo maschile, mentre infemminile a rappresentare i colori azzurri saranno ...

Advertising

TgLa7 : #Tokyo 2020: causa Covid, non ci sarannno spettatori - SkyTG24 : Olimpiadi 2020, la fiamma olimpica arriva a Tokyo nello stadio vuoto - MediasetTgcom24 : Tokyo 2020, torcia olimpica è arrivata in città: cerimonia in stadio vuoto #tokyo2020 - sportface2016 : #Tokyo 2020, il programma del #karate: calendario, date, orari e come vedere le sfide olimpiche - QuotidianoMotor : Omega Seamaster Aqua Terra Tokyo 2020: il nuovo orologio delle Olimpiadi -