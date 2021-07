Tim Parks | «Anche Sterling simula Comico nel guardarsi attorno a chiedersi | “Posso rialzami?”»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 9 luglio 2021) «Dai, basta col perbenismo! È un errore enorme pensare che quello che si grida durante una partita abbia lo stesso valore di una cosa detta per strada o al lavoro. È quasi un rituale: se entri a San Siro e non ti prendono a parole non ti senti neconsiderato». Esordisce così Tim, giornalista e scrittore di Mster, in un’intervista a Libero. Laureato a Cambridge, con un master ad Harvard, ha tradotto in inglese Leopardi, Macchiavelli, Moravia e Calvino. Quasi vent’anni fa ha pubblicato, con Bompiani, “Questa pazza fede”, in cui ha raccontato una stagione intera passata al seguito dei tifosi del Verona, di cui è ...