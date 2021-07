(Di venerdì 9 luglio 2021) IlVerona, al momento, non risulta iscritto al campionato diB. Arlo è la(commissione di vigilanza della FIGC), che ha ritenuto non completa la domanda di iscrizione del club scaligero, come riporta la Gazzetta dello Sport. La questione riguarderebbe unadi rateizzazioni fiscali sulle quali sarebbero state espresse riserve L'articolo

Advertising

OfficialUSS1919 : ?? Il Consiglio Federale, preso atto del parere positivo della Covisoc, ha votato favorevolmente in merito al rispet… - dadoSuperSantos : RT @CalcioFinanza: Serie B, la Covisoc esclude il Chievo: «Faremo ricorso» - sportli26181512 : #Governance #Notizie Serie B, la Covisoc esclude il Chievo: «Faremo ricorso»: Il Chievo Verona, al momento, non ris… - CalcioFinanza : Serie B, la Covisoc esclude il Chievo: «Faremo ricorso» - ILOVEPACALCIO : Corriere dello Sport: 'La Covisoc rivoluziona il campionato di #serieC. Le ultime' -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Covisoc

Bisogna dire che la stessanon ha invece ammesso cinque club diC e uno di B. In quest'ultimo caso si tratta del Chievo Verona, mentre in terzaè molto complessa la situazione ...Nella giornata di ieri era atteso il primo verdetto dellain merito alle iscrizioni al ... Leggi anche >A 2021 - 2022: tutte le date, le pause, i turni settimanali, inizio e fine Oltre al ...Parere negativo della COVISOC per l'iscrizione al prossimo campionato di B del Chievo Verona, che rischia di non partecipare al torneo cadetto. La società veneta ha 5 giorni di tempo per regolarizzare ...09.07.2021 10:25 di Redazione NotiziarioCalcio.com Twitter: @NotiziarioC Vedi letture La SSD Fidelis Andria comunica che in data odierna invierà tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione a ...