Raggi: grazie Raffaella Carrà, noi romani non ti dimenticheremo (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma – “grazie Raffaella”: così la sindaca di Roma Virginia Raggi salutando Raffaella Carrà nel corso del funerale della showgirl nella chiesa di Santa Maria in Ara Coeli. “Siamo tutti qui a salutarti, in chiesa, in piazza, nelle case. Raffaella, riusciva a parlare a tutti anche ai più semplici. Un’icona che ha varcato i confini nazionali, uno straordinario successo, il suo, dovuto ad un talento innato che accompagnava con una puntualità e una precisione del lavoro e dello studio e un ingrediente segreto, un grande carisma, la capacità di trascinare e travolgere tutti quelli che lavoravano ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma – “”: così la sindaca di Roma Virginiasalutandonel corso del funerale della showgirl nella chiesa di Santa Maria in Ara Coeli. “Siamo tutti qui a salutarti, in chiesa, in piazza, nelle case., riusciva a parlare a tutti anche ai più semplici. Un’icona che ha varcato i confini nazionali, uno straordinario successo, il suo, dovuto ad un talento innato che accompagnava con una puntualità e una precisione del lavoro e dello studio e un ingrediente segreto, un grande carisma, la capacità di trascinare e travolgere tutti quelli che lavoravano ...

