Raffaella Carrà, la cantante in ginocchio davanti alla bara: l'ultimo saluto è straziante (Di venerdì 9 luglio 2021) l'ultimo saluto, da una grande a una grande. È accaduto dopo Maria De Filippi, Renato Zero, Valeria Marini, Pippo Baudo, Leonardo Pieraccioni e Vincenzo Salemme. Poche ore fa anche Loretta Goggi si è recata nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, in cui è stata allestita la camera ardente di Raffaella Carrà. Dopo la grande Maria De Filippi, commossa e addolorata per l'inestimabile perdita, e dopo il gesto di Vladimir Luxuria, che ha appoggiato sulla bara di Raffaella Carrà una splendente bandiera arcobaleno per ricordare tutte le lotte col cuore fatte ...

chetempochefa : “Cosa direbbe Raffaella Pelloni a Raffaella Carrà? Hai ballato, hai cantato e hai danzato. Adesso resta lì che io m… - elmundoes : Italia despide a Raffaella Carra - chetempochefa : 'Raffaella Carrà ha costruito e anticipato il futuro. Non è un caso che ancora oggi moltissimi le rendano omaggio.'… - _ale_csander_ : RT @arctemjs: . a thread of raffaella carrà being an icon ??????????? ht… - ERHeart4Art : RT @fraversion: Loretta Goggi s’inginocchia davanti al feretro di Raffaella Carrà. Un colpo al cuore. ?? -