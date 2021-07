Raffaella Carrà i funerali nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli a Roma | la diretta su Raiuno

(Di venerdì 9 luglio 2021) È il momento dell’ultimo saluto a. Dopo tre giorni di lutto collettivo, la salma della showgirl più amata in Italia percorre per l’ultima volta il centro die raggiungere ladiin, uno dei monumenti più importanti della città che affaccia sulla capitale. Una folla di persone si … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

chetempochefa : “Cosa direbbe Raffaella Pelloni a Raffaella Carrà? Hai ballato, hai cantato e hai danzato. Adesso resta lì che io m… - elmundoes : Italia despide a Raffaella Carra - Agenzia_Ansa : Il Presidente SIAE Giulio Rapetti Mogol chiede ai vertici della Rai di intitolare a Raffaella Carrà, icona dello sp… - tvblogit : La diretta dei funerali di Raffaella Carrà seguiti dal Tg1 e dal Tg4. Anche in Spagna, sua seconda casa, con Canale… - EleonoraDAmore : I funerali di Raffaella Carrà in diretta: 'Era senza colore né bandiera' -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Carrà

La Spagna vuole rendere omaggio a. La showgirl, scomparsa il 5 luglio a 78 anni, è da sempre molto popolare in terra iberica, tanto che si sta pensando di intitolarle una piazza a Madrid. La proposta è del partito Más ...12.10 I funerali dia Roma Tanti fiori gialli e un maxischermo in piazza del Campidoglio per i funerali dia Santa Maria in Ara Coeli. La chiesa è piena solo per metà, a causa delle ...