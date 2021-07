Raffaella Carrà e le figlie di Gianni Boncompagni: un rapporto speciale (Di venerdì 9 luglio 2021) . Nel giorno dell’addio il loro commosso ricordo E’ stato il giorno dell’addio, o, forse, soltanto di un arrivederci. In tanti hanno voluto salutare Raffaella Carrà, in tanti le hanno voluto tributare un altro, ultimo applauso per dirle semplicemente: Grazie di tutto. Una commozione vera, sincera, pura, come vera, sincera, pura era Raffaella Carrà. Anche la maniera scelta per andarsene è quella dei grandi, nel silenzio. Ti potrebbe interessare>>> Raffaella Carrà, l’urna andrà a San Giovanni Rotondo: “Era la sua volontà” Lei che con il suo Rumore ci aveva ... Leggi su ck12 (Di venerdì 9 luglio 2021) . Nel giorno dell’addio il loro commosso ricordo E’ stato il giorno dell’addio, o, forse, soltanto di un arrivederci. In tanti hanno voluto salutare, in tanti le hanno voluto tributare un altro, ultimo applauso per dirle semplicemente: Grazie di tutto. Una commozione vera, sincera, pura, come vera, sincera, pura era. Anche la maniera scelta per andarsene è quella dei grandi, nel silenzio. Ti potrebbe interessare>>>, l’urna andrà a San Giovanni Rotondo: “Era la sua volontà” Lei che con il suo Rumore ci aveva ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Presidente SIAE Giulio Rapetti Mogol chiede ai vertici della Rai di intitolare a Raffaella Carrà, icona dello sp… - chetempochefa : “Si chiama: Tuca Tuca, Tuca, L'ho inventato io, Per poterti dire: Mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi pia… - Raiofficialnews : Ritratti in bianco e nero e foto in abiti scintillanti: le immagini più belle della sua lunghissima carriera sulla… - Joanmf1956 : RT @Corriere: È morta Raffaella Carrà - Milli19751 : RT @TizianaFerrario: Andarsene senza 'Rumore'.Un esempio per tutti. II mio commento #RaffaellaCarra -