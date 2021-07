Philip Morris International | siglato accordo per acquisire Vectura Group

(Di venerdì 9 luglio 2021)ha annunciato oggi di averuncon il board diPlc () sui termini economici di un’offerta perper un valore societario pari a 852 milioni di sterline (circa 1,2 miliardi di dollari statunitensi ). Secondo i termini dell’acquisizione, gli azionisti diavrebbero diritto a ricevere 150 pence per azione, con un rialzo del 46% rispetto alla quotazione dipre-dividendo di 103 pence registrata in ...

Tra i titoli sotto la lente prosegue lo sprint del farmaceutico inglese Vectura (+18,6% a 154,2 pence), ampiamente sopra ai 150 pence per azione offerti da. A Piazza Affari resta l'...International , società statunitense attiva nell'industria del tabacco, ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di Vectura Group , azienda farmaceutica britannica. La big del tabacco ...Più indietro Londra (+0,93%). Tra i titoli sotto la lente prosegue lo sprint del farmaceutico inglese Vectura (+18,6% a 154,2 pence), ampiamente sopra ai 150 pence per azione offerti da Philip Morris.(Teleborsa) - Philip Morris International, società statunitense attiva nell'industria del tabacco, ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di Vectura Group, azienda farmaceutica britannica.