Pardo con Dazn | Mediaset pronta ad azione legale

Mediaset minaccia un'azione legale nei confronti di Pierluigi Pardo, annunciato come componente della squadra di telecronisti di Dazn in vista della prossima stagione di calcio. "A seguito di grave inadempimento delle intese di collaborazione esclusiva raggiunte, Mediaset agirà in tutte le sedi competenti nei confronti di Pierluigi Pardo", afferma Mediaset in una nota. "Nonostante gli impegni assunti, confermati dalla partecipazione di Pierluigi Pardo a una riunione operativa con la redazione sportiva di Mediaset, il giornalista ha annunciato pubblicamente di aver sottoscritto un contratto con Dazn".

