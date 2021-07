Oggi ancora ALLERTA: la grandine fa danni in Lombardia! (Di venerdì 9 luglio 2021) Maltempo al Nord, la grandine fa danni in Lombardia! Oggi ancora ALLERTA. Ieri un’intensa fase di maltempo ha colpito le regioni del Nord Italia: a Rozzano la grandine ha sfondato il tetto di un centro commerciale Un’intensa fase di maltempo ha colpito ieri le regioni del Nord Italia. A Cuneo è stato addirittura avvistato un tornado. La regione più colpita Leggi su periodicodaily (Di venerdì 9 luglio 2021) Maltempo al Nord, lafain. Ieri un’intensa fase di maltempo ha colpito le regioni del Nord Italia: a Rozzano laha sfondato il tetto di un centro commerciale Un’intensa fase di maltempo ha colpito ieri le regioni del Nord Italia. A Cuneo è stato addirittura avvistato un tornado. La regione più colpita

Advertising

brandobenifei : Grazie all’impegno del @pdnetwork i #giovani contano di più: è stata approvata la riforma costituzionale che consen… - chetempochefa : 'Raffaella Carrà ha costruito e anticipato il futuro. Non è un caso che ancora oggi moltissimi le rendano omaggio.'… - stebellentani : Sbloccati i licenziamenti grazie a Draghi/Confindustria. E ci teniamo i Deluca che oggi (con 220 positivi di cui 19… - Sophie65314603 : @PerversiOnBrit Ed in primis noi rimanemmo allibitr per il cambio di rotta di Rosy. Percio' una buona volta tacete… - Giacomo16887166 : @nona_onda @aAnnanka @fdragoni La progressione o transizione ????? C'è da chiederlo a Darwin, X come la vedo io si p… -