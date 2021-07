NASCAR | la corsa verso i Playoffs prosegue ad Atlanta

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 luglio 2021) Dopo le emozioni di Road America laCup Series torna su ovale questo fine settimana per una seconda competizione all’Motor Speedway. Il 2021 segna un ritorno al passato per la categoria statunitense che non disputava una doppia tappa in Georgia dal 2010. L’impianto, uno dei più abrasivi dell’intero campionato con un asfalto ricco di avvallamenti, ha regalato molte emozioni in primavera nella ‘Folds of Honor QuikTrip 500’, il nome ufficiale del sesto appuntamento del campionato. Ryan Blaney (Penske #12) vinse lo scorso marzo in un finale in cui tutto sembrava a favore di Kyle Larson (Hendrick Motorsport #5). I due sono i favoriti d’obbligo in ...