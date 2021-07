Napoli, Bassolino e Richetti: “Riportare buongoverno in città” (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Strappare all’astensione il voto di tanti cittadini, girare la città quartiere per quartiere, Riportare a Napoli la qualità della buona amministrazione. Sono le parole d’ordine della campagna elettorale del candidato sindaco Antonio Bassolino rilanciate oggi in un incontro pubblico, organizzato da Napoli in Azione e Campania in Azione, con il senatore di Azione, Matteo Richetti. “Mi sono candidato il 13 di febbraio perché molti mi hanno spinto, persone anche lontane dalla mia formazione e della mia storia. Da 5 mesi siamo dentro la ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Strappare all’astensione il voto di tanti cittadini, girare laquartiere per quartiere,la qualità della buona amministrazione. Sono le parole d’ordine della campagna elettorale del candidato sindaco Antoniorilanciate oggi in un incontro pubblico, organizzato dain Azione e Campania in Azione, con il senatore di Azione, Matteo. “Mi sono candidato il 13 di febbraio perché molti mi hanno spinto, persone anche lontane dalla mia formazione e della mia storia. Da 5 mesi siamo dentro la ...

