La Uefa squalifica l'Ungheria per razzismo (tre partite a porte chiuse)

La Uefa ha squalificati l'Ungheria per razzismo. Dovrà giocare tre partite a porte chiuse e la Federazione è stata condannata a pagare una multa di 100mila euro per "comportamenti discriminatori dei propri tifosi". La Uefa ha punito il comportamento dei tifosi ungheresi che si sono resi protagonisti di cori razzisti contro i giocatori di colore della Francia durante l'incontro degli europei che si è svolto a Budapest. La Uefa ha inoltre aperto indagini su striscioni e cartelloni omofobi mostrati dai tifosi durante le altre partite.

