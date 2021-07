Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 9 luglio (Di venerdì 9 luglio 2021) Il Paradiso delle Signore 4 e Un Posto al Sole, anticipazioni oggi venerdì 9 luglio. Tutto è pronto al Paradiso per la festa di beneficenza. Clelia confessa a Luciano la verità sul prestito per l’operazione di Federico. Marcello si dichiara a Roberta. Filippo sta cercando di ricostruire il suo passato. Intanto Serena non sa come fare a spiegare a Irene la situazione del padre. Silvia ha lasciato Giancarlo ma gli Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 9 luglio 2021) Il4 e Unalvenerdì 9. Tutto è pronto alper la festa di beneficenza. Clelia confessa a Luciano la verità sul prestito per l’operazione di Federico. Marcello si dichiara a Roberta. Filippo sta cercando di ricostruire il suo passato. Intanto Serena non sa come fare a spiegare a Irene la situazione del padre. Silvia ha lasciato Giancarlo ma gli Articolo completo: dal blog SoloDonna

