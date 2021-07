Il broker che truffò Conte e Lippi non andrà in carcere, l’accordo con la Procura: «Rientra in Italia per restituire i soldi» (Di sabato 10 luglio 2021) «Si è messo a disposizione per Rientrare in Italia, dove tornerà nelle prossime ore». Così il legale di Massimo Bochicchio, il broker arrestato qualche giorno fa in Indonesia con l’accusa di aver truffato alcuni vip, tra cui l’ex allenatore dell’Inter Antonio Conte per oltre 30 milioni e l’ex ct azzurro Marcello Lippi. L’avvocato ha quindi spiegato che, dopo l’arresto del suo assistito a Giacarta, il gip di Roma ha revocato la misura del carcere e l’ha convertita in arresti domiciliari, «dando così atto nel provvedimento della serietà e fondatezza della proposta restitutoria delle somme ... Leggi su open.online (Di sabato 10 luglio 2021) «Si è messo a disposizione perre in, dove tornerà nelle prossime ore». Così il legale di Massimo Bochicchio, ilarrestato qualche giorno fa in Indonesia con l’accusa di aver truffato alcuni vip, tra cui l’ex allenatore dell’Inter Antonioper oltre 30 milioni e l’ex ct azzurro Marcello. L’avvocato ha quindi spiegato che, dopo l’arresto del suo assistito a Giacarta, il gip di Roma ha revocato la misura dele l’ha convertita in arresti domiciliari, «dando così atto nel provvedimento della serietà e fondatezza della proposta restitutoria delle somme ...

Advertising

dangeloalfo : RT @7Robymar: BROZOVIC: The Wolf Of Wall Street Un broker che ama il potere e gli eccessi decide di lasciare il suo ruolo da lupo di Wall… - 4Harrier : RT @7Robymar: BROZOVIC: The Wolf Of Wall Street Un broker che ama il potere e gli eccessi decide di lasciare il suo ruolo da lupo di Wall… - lollo_interista : RT @7Robymar: BROZOVIC: The Wolf Of Wall Street Un broker che ama il potere e gli eccessi decide di lasciare il suo ruolo da lupo di Wall… - Dompyie : RT @7Robymar: BROZOVIC: The Wolf Of Wall Street Un broker che ama il potere e gli eccessi decide di lasciare il suo ruolo da lupo di Wall… - francescac1908 : RT @7Robymar: BROZOVIC: The Wolf Of Wall Street Un broker che ama il potere e gli eccessi decide di lasciare il suo ruolo da lupo di Wall… -