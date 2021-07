Il Benevento fa valere i rapporti col Pescara | Masciangelo a un passo

(Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Una chiamata Oreste Vigorito all’amico Daniele Sebastiani l’avrà probabilmente fatta, facendo saltare una trattativa avviata verso la fumata bianca. Edoardo, invece, non si trasferirà in Ungheria al Ferencvaros ma vestirà, con molta probabilità, la maglia del. La trattativa tra i due club sarebbe stata imbastita sulla base di un prestito biennale, con obbligo di riscatto in caso di promozione in serie A. Pasquale Foggia, dunque, è vicino a regalare il terzino sinistro romano a Fabio Caserta che, sulla corsia mancina, potrà fare affidamento anche sul belga Daam ...

A proposito: non più tardi di una settimana fa si leggeva, scritto non senza ragione dai 'media', di "un mercato attualmente congelato da parte del Benevento, alla finestra per le evoluzioni sul caso ...