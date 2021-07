I Rolling Stones hanno insegnato al secolo come essere giovani e sfrontati, ma forse è arrivato sul serio il momento di chiudere (Di venerdì 9 luglio 2021) Li vedi lì, sul palco, e non sai se ti ispirano più esaltazione o tenerezza e per lo stesso motivo. Tutti sopravvissuti a loro stessi, reduci da cancri, operazioni alla testa, interventi al cuore. Rallentati i movimenti e rallentati i tempi delle canzoni. Ed era l’ultimo tour, quello di due estati fa. In mezzo una pandemia che ha invecchiato tutti, umani e sovrumani, ha fermato tutto: come si ripresenteranno se mai i Rolling Stones all’ennesimo appuntamento con la loro storia, fra un anno o quel che sarà? come faranno a celebrare i loro sessant’anni di carriera e gli ottanta di vita che ne vale ottocento? Oggi esce sul ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 9 luglio 2021) Li vedi lì, sul palco, e non sai se ti ispirano più esaltazione o tenerezza e per lo stesso motivo. Tutti sopravvissuti a loro stessi, reduci da cancri, operazioni alla testa, interventi al cuore. Rallentati i movimenti e rallentati i tempi delle canzoni. Ed era l’ultimo tour, quello di due estati fa. In mezzo una pandemia che ha invecchiato tutti, umani e sovrumani, ha fermato tutto:si ripresenteranno se mai iall’ennesimo appuntamento con la loro storia, fra un anno o quel che sarà?faranno a celebrare i loro sessant’anni di carriera e gli ottanta di vita che ne vale ottocento? Oggi esce sul ...

zazoomblog : I Rolling Stones hanno insegnato al secolo come essere giovani e sfrontati ma forse è arrivato sul serio il momento… - paolosaletti1 : @Edoenonsolo Prima vengono di sicuro i Beatles, i Rolling Stones, i Pink Floyd, i Genesis e forse gli Oasis - MAKEFREEUS : @Enricaforpeace @Edoenonsolo I Rolling Stones forse non sono manco inglesi: essi sono assoluti ed indipendenti dal… - Enricaforpeace : @Edoenonsolo Ho abbandonato il rock britannico quando si è dato al britpop. Gli U2 mi piacciono solo all'inizio e c… - radiokemonia : Stai ascoltando: The Rolling Stones-Start Me Up La musica anni 80 solo su -