Frode Fiscale: arrestate 3 persone e sequestrato beni per 30 milioni di euro (Di venerdì 9 luglio 2021) arrestate 3 persone per Frode Fiscale e sequestrato beni per 30 milioni di euro tra Vercelli, Biella e Novara. Nell'ambito dell'attività istituzionale in materia di contrasto alle Frode fiscali, i finanzieri del Comando Provinciale di Vercelli hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e di sequestro preventivo delle somme di denaro nella disponibilità

