Franzese: "Complimenti a chi, come Caruso, è imprenditore a Benevento" (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Mimmo Franzese, appartenente insieme ad Antonio Puzio e Angela Russo, al gruppo de "I Moderati". Di seguito il testo completo: "Il consigliere Mimmo Franzese – unitamente ad Antonio Puzio e Angela Russo – si complimenta con gli imprenditori Antonio Caruso e Irene Perrotta, gestori dei Pub Art e Pancaffé Caruso, premiati dall'Accademia della Cucina (premio Mario Villani) per la produzione di una fra le migliori freselle del Sannio. Il riconoscimento è frutto di una tradizione tramandata dal nonno, papà Gino ...

