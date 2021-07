Da soli i governi non possono combattere il climate change, serve una politica della biosfera (Di venerdì 9 luglio 2021) I ricercatori della Nasa e quelli della Noaa, l’agenzia federale statunitense che si interessa di oceanografia, meteorologia e climatologia, analizzando i dati raccolti dai satelliti e dalla flotta di boe oceaniche Argo, hanno constatato che il nostro Pianeta sta immagazzinando più energia rispetto a quanto non facesse in passato. Ed è un fenomeno, questo, alla base dell’aumento delle temperature. I risultati di questa analisi fanno emergere che tra il 2005 e il 2019 la differenza tra l’energia assorbita con i raggi solari e quella rilasciata nello spazio è raddoppiata. Le cause che sono state individuate sono diverse e molteplici e in parte dipendono ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 9 luglio 2021) I ricercatoriNasa e quelliNoaa, l’agenzia federale statunitense che si interessa di oceanografia, meteorologia e climatologia, analizzando i dati raccolti dai satelliti e dalla flotta di boe oceaniche Argo, hanno constatato che il nostro Pianeta sta immagazzinando più energia rispetto a quanto non facesse in passato. Ed è un fenomeno, questo, alla base dell’aumento delle temperature. I risultati di questa analisi fanno emergere che tra il 2005 e il 2019 la differenza tra l’energia assorbita con i raggi solari e quella rilasciata nello spazio è raddoppiata. Le cause che sono state individuate sono diverse e molteplici e in parte dipendono ...

