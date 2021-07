Covid Italia, bollettino del 9 luglio: 25 vittime, 1.390 contagi, tasso 0,7% (Di venerdì 9 luglio 2021) Sono 196.922 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 174.852. Il tasso di positività è dello 0,7%, in lieve calo rispetto allo 0,8% di ieri L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 9 luglio 2021) Sono 196.922 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in. Ieri erano stati 174.852. Ildi positività è dello 0,7%, in lieve calo rispetto allo 0,8% di ieri L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

repubblica : Covid, focolai tra i ragazzi dopo la vacanza sul Gargano: una trentina di positivi in tutta Italia - matteosalvinimi : Oggi con Maurizio Lupi e gli amici di Noi con l'Italia alla loro Assemblea nazionale. Il Covid ci ha insegnato che… - SkyTG24 : Covid, isolata a Napoli la variante 'Corradino': già debellata. Caso unico in Italia - Concord_Italia : RT @OxfamItalia: Ogni minuto nel mondo 11 persone a rischio morte per #malnutrizione - Su @Avvenire_Nei la denuncia di #Oxfam - anteprima24 : ** #Sicurezza, c'è la #Finale degli #Europei: potenziati i #Controlli a #Benevento ** -