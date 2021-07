(Di venerdì 9 luglio 2021) Sono stati registrati in Gran Bretagna nelle ultime 24 ore 35.707 nuovida coronavirus,dal 22, e 29 morti per. Ieri c'erano stati 32.551 nuovie 35 decessi. Il 99% ...

Advertising

Agenzia_Italia : È record di contagi settimanali in Inghilterra. Mai così tanti da febbraio - lifestyleblogit : Covid Gb, record contagi da gennaio: 99% casi variante Delta - - italiaserait : Covid Gb, record contagi da gennaio: 99% casi variante Delta - fisco24_info : Covid Gb, record contagi da gennaio: 99% casi variante Delta: Oltre 35mila nuovi positivi - CanesiCarlo : Caldo record, incendi e invasione di cavallette: 'Più morti che per il Covid'. Estate 2021, i segnali dell'Apocalis… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid record

Rai News

L'Unione europea ha registrato nel 2020, anno della pandemia di coronavirus, ildi decessi degli ultimi 60 anni, in base alle prime statistiche disponibili. Secondo l'...della pandemia di- ...... ristoranti e strutture ricettive che, nei mesi scorsi, sono state pesantemente colpite dal. ... Si potrebbe superare ilstorico della semifinale Inghilterra - Germania di Italia 90 che vide ...Via libera dal Fondo Monetario Internazionale a 650 miliardi di dollari per aiutare i Paesi a riprendersi dalla crisi economica, causata dalla pandemia di Covid. L'annuncio della ...Sono stati registrati in Gran Bretagna nelle ultime 24 ore 35.707 nuovi contagi da coronavirus, record dal 22 gennaio, e 29 morti per covid. Ieri c’erano stati 32.551 nuovi casi e 35 decessi. Il 99% ...