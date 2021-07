Conte tira e non strappa. Ma M5S è ormai logoro (Di venerdì 9 luglio 2021) Giuseppe Conte si muove sul suo terreno, quello della giustizia. “Non canterei vittoria”, ironizza, quasi a voler ridicolizzare e sfidare i ministri grillini soddisfatti invece per l’accordo raggiunto ieri con Marta Cartabia sulla reintroduzione della prescrizione. Parte da qui l’ex premier che in ogni sua uscita divide ulteriormente i pentastellati, in un momento di grande incertezza, in cui M5s è politicamente allo sbando, senza guida. Talmente senza rotta che c’è chi inizia a parlare di fuga dal governo, e non è più solo Alessandro Di Battista a farlo. Conte però non strappa, ma appare ancora lontano un accordo con Beppe Grillo che ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 luglio 2021) Giuseppesi muove sul suo terreno, quello della giustizia. “Non canterei vittoria”, ironizza, quasi a voler ridicolizzare e sfidare i ministri grillini soddisfatti invece per l’accordo raggiunto ieri con Marta Cartabia sulla reintroduzione della prescrizione. Parte da qui l’ex premier che in ogni sua uscita divide ulteriormente i pentastellati, in un momento di grande incertezza, in cui M5s è politicamente allo sbando, senza guida. Talmente senza rotta che c’è chi inizia a parlare di fuga dal governo, e non è più solo Alessandro Di Battista a farlo.però non, ma appare ancora lontano un accordo con Beppe Grillo che ...

Advertising

ZZiliani : Grande guizzo di #Mourinho nel finale della conferenza-stampa. All’inviato di #Mediaset che tira in ballo #Conte ul… - HuffPostItalia : Conte tira e non strappa. Ma M5S è ormai logoro - frabarraco : RT @Pinosuma1: È arrivato il momento di alzare le ancore... Conte, molla Grillo, la tira alla lunga, e, non mollera'... - inotg_inot59 : @soniabetz1 Uscite dal Parlamento e mandate a quel paese Grillo ormai si è bruciato cn Conte vuoi o non vuoi Grillo… - cattivamamy : È proprio così in tutto, se uno fa il suo dovere i risultati si vedono. Conte voleva solo fare la passerella quoti… -