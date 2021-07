Capello punta sugli Azzurri: «L’Inghilterra non è una squadra, l’Italia è unita» (Di venerdì 9 luglio 2021) Fabio Capello ha analizzato la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, che scenderanno in campo domenica sera Fabio Capello, che in carriera ha seduto anche sulla panchina della Nazionale inglese, in una intervista al Corriere dello Sport ha analizzato la finale dell’Europeo che si giocherà domenica a Wembley tra Italia e Inghilterra. INGHILTERRA – «Si può fare, L’Inghilterra è una squadra interessante, non ancora una grande squadra. A centrocampo non ha tante qualità, ha tutta gente che lavora, forte, aggressiva, pericolosa sugli esterni. La novità è che difende bene, prevale ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Fabioha analizzato la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, che scenderanno in campo domenica sera Fabio, che in carriera ha seduto anche sulla panchina della Nazionale inglese, in una intervista al Corriere dello Sport ha analizzato la finale dell’Europeo che si giocherà domenica a Wembley tra Italia e Inghilterra. INGHILTERRA – «Si può fare,è unainteressante, non ancora una grande. A centrocampo non ha tante qualità, ha tutta gente che lavora, forte, aggressiva, pericolosaesterni. La novità è che difende bene, prevale ...

