Berrettini è un italiano che si è imposto col lavoro più che con il talento (Di venerdì 9 luglio 2021) Quante nazioni dal 1877 ad oggi, anno della prima edizione di Wimbledon, avevano già avuto un loro rappresentante a giocare la finale di singolare del torneo più importante e antico del mondo? In attesa di saperlo, possiamo gioire perché finalmente da oggi ne ha uno anche l’Italia, grazie a Matteo Berrettini. Il nostro tennista ha vinto con pieno merito la sua semifinale ed adesso è nella storia del tennis, dove entra di diritto chi gioca la finale in uno Slam: non accadeva a un italiano dal 1976, quando Adriano Panatta – così diverso da Matteo per carattere e modo di giocare – vinse il Roland Garros. Si può non seguire abitualmente il tennis, essere ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 luglio 2021) Quante nazioni dal 1877 ad oggi, anno della prima edizione di Wimbledon, avevano già avuto un loro rappresentante a giocare la finale di singolare del torneo più importante e antico del mondo? In attesa di saperlo, possiamo gioire perché finalmente da oggi ne ha uno anche l’Italia, grazie a Matteo. Il nostro tennista ha vinto con pieno merito la sua semifinale ed adesso è nella storia del tennis, dove entra di diritto chi gioca la finale in uno Slam: non accadeva a undal 1976, quando Adriano Panatta – così diverso da Matteo per carattere e modo di giocare – vinse il Roland Garros. Si può non seguire abitualmente il tennis, essere ...

